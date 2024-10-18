В Оше автобусы, полученные в 2016 году из России, месяц назад полностью сняли с маршрутов. Часть из них была получена в виде гранта, остальные — куплены в кредит. Кредит должны были погасить к 2026 году.

По словам главы городского муниципального автотранспортного предприятия, Саибжана Турдуева, автобусы часто ломались и требовали больших затрат на обслуживание, поэтому их сняли с эксплуатации.

«Автобусы начали сильно дымиться, потреблять много топлива и часто ломаться. Из-за плохого сгорания дизельного топлива дым усиливался, создавая неудобства. Форсунки стоят дорого — от 80 тысяч до 85 тысяч рублей», — пояснил Турдуев.

Сейчас осталось только 15 рабочих автобусов, 12 из которых можно использовать. Остальные нуждаются в ремонте. Если будет спрос, их восстановят и вернут на линии, добавил Турдуев.

Эти 30 автобусов были введены в эксплуатацию 9 декабря 2016 года, когда городом руководил Айтмамат Кадырбаев. В рамках программы развития города Ош на 2014–2017 годы был запущен проект «Улучшение работы общественного транспорта». Финансирование проекта обеспечил Европейский банк реконструкции и развития: 5,7 млн евро предоставлены в виде кредита, а 3,1 млн евро — в виде гранта.

На эти средства планировалось приобрести 20 троллейбусов, 24 автобуса, а также реконструировать троллейбусное депо и линии. Однако фактически закупили 23 троллейбуса и 30 автобусов.

Автобусы привезли из российского города Ликино-Дулёво. Они рассчитаны на 104 пассажира и оборудованы пандусами для людей с инвалидностью. 30 автобусов модели ЛИАЗ-529360 приобрели за 2,699 млн евро. 23 троллейбуса обошлись в 3,098 млн евро.

Автобусы ломались уже через месяц после запуска

Новые автобусы, которые шли с двухлетней гарантией, начали ломаться менее чем через месяц после начала эксплуатации. Водители жаловались, что машины потребляли слишком много топлива и не могли выполнять дневной план.

Кредит на автобусы, каждый из которых стоил 6,5 млн сомов, мэрия должна выплатить до мая 2026 года.

«Кредит на автобусы и троллейбусы, полученные из России в 2016 году, нужно погасить до мая 2026 года. На данный момент платежи осуществляются. Общая сумма кредита составляет 5,7 млн евро», — сообщил пресс-секретарь мэрии.

Бывший депутат горсовета Абдижапар Аккулов призвал мэрию Оша тщательнее подходить к выбору техники и учитывать в договоре возможность ее преждевременного выхода ее из строя.

«Доверять документам без проверки технического состояния автобусов, подаренных Россией, неправильно. Мы не уверены в качестве нашего топлива, а это могло привести к загрязнению воздуха. Поэтому нужно внимательно следить за состоянием техники, и если она выходит из строя раньше срока, кто-то должен нести за это ответственность», — подчеркнул Аккулов.

Теперь вместо снятых с линии автобусов на маршруты вышли новые машины, доставленные из Узбекистана.