Жительница жилмассива Кызыл-Аскер 17 октября нашла перед дверью своего дома новорожденного малыша. Эту информацию «Клоопу» подтвердили в УВД Первомайского района.

Видео разбирательства в доме женщины опубликовал портал Naqmedia. Через издание женщина обратилась к маме малыша с просьбой выйти на связь. Она заявила, что готова забрать ребенка себе.

«Я хочу ребенка, у меня нет детей уже 15 лет. Свяжитесь со мной, я сама воспитаю ребенка, помогу добровольно. Иначе сотрудники соцзащиты заберут его»,

— сказала она.

В милиции сообщили, что факт зарегистрировали в ЖУИ и начали искать мать новорожденного. Инспекция по делам несовершеннолетних передала ребенка Службе защиты семьи и детей при администрации района.

Ранее «Клооп» публиковал исследование, согласно которому в Кыргызстане с 2010 года более тысячи новорожденных оказались в числе «отказных и брошенных». Новорожденных находили в общественных туалетах, в мусорных баках, в полях и на порогах жилых домов и квартир. Из них, как минимум, 44 младенца не выжили.

В историях, изученных «Клоопом», оставившие детей женщины объясняли свой поступок отсутствием мужа или страхом перед родителями. На судебных заседаниях они обычно говорят, что отец ребенка ушел, а близкие родственники не знали о беременности.

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