Первомайский райсуд 20 октября отправил под стражу двоих сотрудников столичной прокуратуры, подозреваемых в вымогательстве взятки у вице-мэра Бишкека Рамиза Алиева.

Как сообщили «Клоопу» в пресс-службе суда, следователь ГСУ ГКНБ ходатайствовал об аресте на два месяца госслужащих с инициалами Дж.А.А. и Ы. улуу Э.

Издание Kaktus.media со ссылкой на свой источник рассказало, что речь идет о зампрокурора Бишкека Эдилбеке Ыдырыс уулу и замначальника отдела общего надзора Абдырашиде Джаманкееве.

По предварительным данным источника, зампрокурора с посредником вымогали у вице-мэра Бишкека Рамиза Алиева $5 тысяч, когда тот был главой МП «Тазалык». Взамен они обещали прекратить проверки в предприятии.

18 октября сотрудники спецслужбы провели обыск в здании прокуратуры Бишкека и задержали двоих сотрудников прокуратуры.

📌 Подписывайтесь на наши телеграм-каналы:

https://t.me/kloopnews | https://t.me/breakingkloop