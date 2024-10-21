Мэрия Бишкека обратилась к горожанам с призывом приобретать карты «Тулпар» либо переходить на безналичную оплату проезда в общественном транспорте. Иначе, как отметили в ведомстве, через несколько лет новые автобусы превратятся в «кладбище старых».

В муниципалитете заявили, что при оплате наличными не все средства поступают на счет автобусного парка. Из-за нехватки денег для своевременного ремонта автобусы могут не прослужить 15-20 лет, как должны, считают там.

«Проблема в том, что, если запасные части не будут доставляться вовремя, ремонтные работы не смогут проводиться своевременно. В целом, 1500 автобусов обслуживают город. Не забывайте, что эти автобусы были приобретены на ваши же деньги»,

— сказали в пресс-службе.

В ведомстве подчеркнули, что те, кто не живет в Бишкеке, могут приобрести карту «Тулпар» и пополнить ее на 100-1000 сомов — за каждый проезд на автобусе с баланса будут сниматься 17 сомов.

«Если вы не будете приезжать в город или не пользоваться автобусом, ваши деньги будут сохраняться на карте, даже если пройдёт год. Никто не заберет ваши деньги […] Не нужно беспокоиться или создавать проблему»,

— сказали в мэрии.

Ранее замдиректора Департамента транспорта при мэрии Бакыт Сарымсаков заявлял, что наличную оплату могут отменить, если 95% горожан перейдут на безналичный способ.

Президент Садыр Жапаров также призывал бишкекчан покупать карту «Тулпар», чтобы их не затронул рост тарифов на проезд. Перед этим мэрия Бишкека предложила увеличить оплату за проезд в наличной форме. По данным муниципалитета, тариф могут поднять до 30-40 сомов.

По действующему тарифу проезд на муниципальных автобусах и троллейбусах при безналичной оплате составляет 17 сомов, при наличной — 20 сомов. В частных автобусах и маршрутках проезд стоит 20 сомов.

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