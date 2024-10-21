В соцсети Facebook появилась фотография из города Нарына, на которой изображены шесть троллейбусов, ранее доставленные из Бишкека. По словам автора снимка, общественный транспорт привезли из столицы и «бросили».

В мэрии города «Клоопу» объяснили, что с тех пор, как им поступили троллейбусы, их еще не запускали на дороги «из-за реконструкции главной улицы» — Ленинской.

«Мы пока их не пускали на линии, так как главную улицу делают шире. В связи с этим также передвигают столбы с линиями [троллейбусными контактными сетями — Прим.ред]. Поэтому троллейбусы пока не могут курсировать»,— сказали в ведомстве.

По данным мэрии, троллейбусы могут начать перевозить жителей ближе к зиме, но весной их придется снова убрать — для продолжения дорожных работ.

Сейчас троллейбусы стоят под наблюдением во дворе городского транспортного муниципалитета.

13 сентября из Бишкека в Нарын поставили шесть троллейбусов. Тогда мэрия города сообщала, что их начнут эксплуатировать «в ближайшее время». Троллейбусы муниципалитет запросил, чтобы «устранить нехватку общественного транспорта».

В начале мая стало известно, что мэрия Бишкека решила передать 100 троллейбусов городу Ош и заменить их электроавтобусами. Местные активисты выступают против этого, отмечая, что это лишние траты и будет проблема того, как экологично хранить и утилизировать аккумуляторные батареи электроавтобусов. 29 августа депутаты БГК одобрили передачу 100 троллейбусов городу Ош.