Об этом замглавы Минздрава Медербек Исмаилов сообщил на заседании парламентского комитета по соцполитике 21 октября.

По его словам, с начала сентября медработникам уже повысили зарплаты: врачам — на 50%, медсестрам — на 20%, а младшему медперсоналу — на 10%. Однако вопрос повышения зарплат еще не закрыт, добавил он.

Нардеп Айбек Маткеримов спросил, сколько всего врачей работает в Кыргызстане, а также всем ли из них повысили зарплату на 50%.

«В штате работают 17 тысяч врачей, а фактически — более 12 тысяч. […] Врачам, которые оказывают [первичную] медико-санитарную помощь, повысили зарплату»,

— сказал замминистра. Таких врачей, по его словам, более 10 тысяч.

На вопрос депутата, сколько теперь в среднем составляет их зарплата, Исмаилов ответил, что у молодых специалистов она достигла 25 тысяч сомов. Тем временем врачи, работающие в высокогорье и имеющие стаж, получают 40-50 тысяч.

«Говорите правильно, чтобы врачи и медики, окончившие обучение, понимали сразу: зарплату повышают тем специалистам, которых не хватает [в том числе в отдаленных пунктах]. А то врачи уже пишут нам, что это неправда»,

— возмутился парламентарий.

В июле президент Садыр Жапаров подписал указ о повышении зарплат медработникам с 1 сентября. Тогда глава Минздрава Алымкадыр Бейшеналиев сообщал, что по сравнению с другими странами в Кыргызстане на 10 тысяч человек приходится 17,5% медиков. В связи с этим назрела необходимость повышения зарплат медработникам.

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