Скелеты в шкафу. На Садыра Жапарова работали еще два пригожинских политтехнолога

О том, что Петр Бычков имел «непосредственное отношение» к президентским выборам в Кыргызстане, проговорился в эфире директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров. Бычков поправил его, что в Бишкек он прибыл как международный наблюдатель в конце ноября 2020 года и работал там полтора месяца. Но в список международных наблюдателей Бычкова почему-то внесли только 7 января 2021 года. В каком качестве он пребывал в Кыргызстане предшествующие шесть недель?

В ноябре 2019 года Бычков занял пост замначальника управления внутренней политики губернатора Псковской области. В марте 2020-го он оттуда уволился и уехал на выборы в Коми, а осенью вылетел в Бишкек.

Питерский «бэк-офис» Евгения Пригожина, которым руководил Бычков, по данным «Проекта» , создали для координации его африканских проектов. В странах Африки политтехнологи проводили полевые исследования, организовывали пиар и избирательные кампании местных кандидатов, нужных «Вагнеру».

Пригожинское РИА ФАН называло Петра Бычкова одним из основателей пригожинского же «Фонда защиты национальных ценностей», которым руководил Александр Малькевич. Они оба попали под санкции США.

Официальные российские СМИ представляют Бычкова как молодого ученого из СПбГУ. Пишут , что этот 37-летний кандидат психологических наук участвовал в 30 избирательных кампаниях в 17 регионах России. В своих публикациях Бычков рассуждает о политических ценностях молодежи, о психологических портретах лидеров Южного Кавказа и Украины, о гражданской идентичности молодежи в Грузии.

По словам трех не связанных между собой источников «Клоопа», в ноябре-декабре 2020 года Петр Бычков работал политтехнологом в предвыборном штабе кандидата в президента Кыргызстана Садыра Жапарова.

Спустя четыре года президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал указ о награждении этого человека грамотой Кыргызской Республики. Фото Бычкова на сайте госнаград, обычное в таких случаях, отсутствует. За какие заслуги награжден Бычков, не сообщается. Его должность указана как «Старший преподаватель кафедры политической психологии факультета психологии Санкт-Петербургского государственного университета, член Международной ассоциации политических психологов и учредитель Российской ассоциации политических консультантов».

30 июля 2018 года в Центральноафриканской республике (ЦАР) расстреляли журналистов Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева. Они прилетели снимать фильм о ЧВК Вагнера, которая поддерживала африканских диктаторов в обмен на доступ к месторождениям золота, нефти и других полезных ископаемых. Центр «Досье» и «Новая газета» выяснили, что наемники и подкупленные ими местные жандармы с самого начала «вели» журналистов. А когда те были убиты, вбросили в СМИ фальшивую версию, чтобы отвести подозрение от вагнеровцев. Соавтором этой версии был шеф петербургского бэк-офиса Пригожина Петр Бычков.

. Сегодня мы расскажем о двух других политтехнологах из окружения покойного основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, работавших на президентских выборах в Кыргызстане. В рассказах российских свидетелей эти люди предстают не столько асами электоральных битв, сколько убийцами политической конкуренции. Они достигают успеха силовыми методами, обслуживая действующую власть.

Наши источники связывают это с его работой в штабе Жапарова. «Бычков появился осенью до выдвижения кандидатов, — говорит источник из окружения президента. — Он работал не с нами, у него, как политтехнолога, отдельное было поручение». Но Бычков работал там не один.

Господин в красном

5 февраля 2021 года в соцсетях появилось фото свежеизбранного президента Кыргызстана Садыра Жапарова в окружении трех довольных людей. Крайний слева — Петр Бычков. Крайний справа, в бордовом костюме — Александр Серавин. Групповое фото с президентом выложил у себя на Facebook именно он, сопроводив двусмысленной подписью «Немного горных вершин;)» В посте, помимо этого — скриншоты из «АКИпресс» с результатом победы Садыра Жапарова и фото из Нарына, где действительно видны горы. Под постом такой же двусмысленный комментарий: «О вершинах мастерства!»

Серавин на собственном сайте представлен так: «директор исследовательских программ Экспертной группы PiteR, Президент Ассоциации Электронной Электоральной Политики. Работал более чем с 1000 кандидатами и депутатами всех уровней. Участвовал в более 150 избирательных кампаний в регионах России и стран СНГ и в десятках PR-проектов в бизнесе».

Там же Серавин перечисляет свои компетенции: политическое прогнозирование, разработка электоральных стратегий, моделирование информационных потоков в регионах, разработка образа политиков для продвижения в СМИ.

В российских изданиях этого грузного человека с тяжелым взглядом характеризуют как серого кардинала, который держится в тени даже на высоких чиновничьих должностях и зарабатывает миллионы на выборах. В Петербурге именно он как политтехнолог занимался переизбранием Владимира Путина и «обнулением» его президентских сроков.

О том, что Серавин с командой российских коллег работал на президентских выборах в Кыргызстане, сообщал осведомленный питерский телеграм-канал «Ротонда».

Что это за коллеги, не уточнялось, но позже Серавин упоминал у себя в Facebook, что «Петр Бычков целый год работал в странах СНГ, в том числе на президентских выборах в Киргизии». Это была цитата из статьи Александра Малькевича о заслугах питерских политтехнологов на портале «Выбор народа». Сейчас она удалена, но ее можно найти в веб-архиве.

С Бычковым они вообще довольно близки: «Фонтанка» писала, что карьеру тот начинал именно под руководством Серавина. Он же, вероятно, пригласил Бычкова на работу в Псков к своему давнему клиенту — губернатору области.

«Кто знает, тот поймет»

Первое упоминание о Кыргызстане на странице Серавина в Фейсбуке появляется 3 октября 2020 года — за два дня до «октябрьской революции». Тогда Серавин работал на парламентских выборах. Как он сам утверждал, в качестве международного наблюдателя от Миссии СНГ.

«Интересно здесь в Киргизии все происходит, завтра посмотрим будет ли начало “оранжевого сценария”, предпосылки есть. Впечатления опишу чуть позже живые…» — пишет Серавин в посте, выкладывая фото предвыборного Бишкека.

Парламентские выборы 4 октября в Кыргызстане прошли с массовыми нарушениями. На следующий день, после подсчета голосов и подведения предварительных итогов, недовольные партии вышли на митинг. Поздно вечером группы людей напали на здание парламента. Беспорядки привели к освобождению Садыра Жапарова из тюрьмы и далее к смене власти.

Казалось бы, причем тут международный наблюдатель? Но 16 октября телеграм-канал «Кремлевская прачка»Что это за канал?«Важные истории» сообщали, что этим каналом, по согласованию с первым замглавы администрации президента России Сергеем Кириенко, управлял полковник ФСБ Михаил Поляков. написал: «Выборами в Киргизии занимался петербургский политтехнолог А. Серавин, который сразу после голосования смылся в Россию».

Хотя еще 5 октября Серавин с уверенностью пишет, что в парламент проходят четыре партии, которые работали «с ресурсами и грамотными полевыми технологиями», а проигравшим «не удалось раскачать протест». Сомневающихся в комментариях он убеждает, что силовики «быстро зачищают протестующих».

В этой же своей публикации политтехнолог пишет, что «оппозиция общается в Вотсапе, а не в телеграмме» и он с коллегами получает данные от нее «моментально».

28 декабря Серавин уже стреляет в бишкекском стрелковом клубе «9×19». Вскоре, 30 декабря, «Ротонда» сообщает: «Сейчас петербургский политтехнолог вместе с командой российских коллег работает на президентских выборах в соседней Киргизии, говорят два собеседника “Ротонды” на рынке [политтехнологических услуг]…».

После этого весь предвыборный период Серавин не светится и не комментирует в соцсетях избирательную кампанию и отрицает свое участие в ней. Но 10 января 2021 появляется его пост о победе Садыра Жапарова: «Победа в первом туре: 79,17% — Жапаров, второе место Мадумаров — 6,69%… Явка невысокая — 40% — по сути, население поняло позицию, что победит Жапаров и оппозиционно настроенные избиратели не пришли на выборы. Из-за этого вырос результат основного кандидата, штаб которого работал на мобилизацию…»

На видео, которое выложил Серавин, есть кадры, где он в компании Малькевича и Бычкова встречается с главой ЦИК Кыргызстана. При этом в списке международных наблюдателей Серавин не значится и характерного бейджа на нем не видно.

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12 января 2021 года все та же «Ротонда» сообщает о присутствии в Кыргызстане на выборах Александра Малькевича: «Петербургские технологи вели кампанию кандидата в президенты Садыра Жапарова, который два дня назад одержал победу».

Начиная с 3 февраля 2021 года Серавина словно прорывает. «Интересный кейс был, приключенческий», — пишет он, комментируя фото своей поездки по регионам. На некоторых можно заметить Малькевича.

5 февраля Серавин выкладывает то самое фото с Садыром Жапаровым, Бычковым и неизвестной дамой. Бычков стоит на ковре в носках. Судя по интерьеру, фото сделано в резиденции президента.

И, наконец, 25 февраля Серавин публикует видео первой встречи избранного президента Кыргызстана Садыра Жапарова с президентом России Владимиром Путиным, многозначительно подписав его: «Кто знает, тот поймет;)»

Ровно через год, в день полномасштабного вторжения России в Украину глава кабмина Акылбек Жапаров передаст российскому коллеге Михаилу Мишустину слова президента Садыра Жапарова, что «Кыргызстан готов быть с Россией еще 300 лет». Правда, сообщит об этом только сайт правительства РФ.

Часовые выжженного поля

У технологов из окружения покойного основателя ЧВК Вагнера принято отрицать связь с Евгением Пригожиным. Серавин заявляет, что с ним никогда не встречался, хотя в выборы питерского губернатора Александра Беглова, которыми он руководил, Пригожин вложил более 2 млрд рублей.

Участие в кыргызстанских выборах Серавин тоже отрицает, называя сообщения об этом «фекньюс», «враньем» и «демонизацией» своей персоны.

Скромничает и Бычков. В переписке со мной он заявил, что не работал в штабе Жапарова. Он всячески преуменьшал свою роль, кивая на профессионализм местных политтехнологов, которым «не нужны помощники». И предположил, что это Серавин преувеличил его заслуги. На самом деле тот говорить со мной отказался, но Бычков об этом не знал.

Заслуги пригожинцев перед президентом Кыргызстана, и правда, могли быть скромными. Да, кампания Садыра Жапарова выглядела профессиональной. Но важно помнить, что к ее началу он уже исполнял функции главы государства и (хотя за месяц до выборов он официально сложил с себя полномочия и.о.) на него работал весь административный ресурс. Соперников и оппонентов Жапарова осенью 2020 года запугивали и обстреливали. Пиар в такой ситуации не главное.

На выборах в России, где конкуренции давно нет, немногих реальных соперников власти тоже запугивают и снимают с выборов. Это заметно и по деятельности Александра Серавина. В 2019 и 2021 годах он был одним из основных технологов на выборах губернатора Петербурга и руководил кампанией кандидатов в городское Заксобрание. Эти выборы запомнились массовым снятием и подкупом неудобных власти кандидатов. А когда питерский штаб Навального показал подделку подписей в пользу кандидата от партии власти, замглавы штаба задержали полицейские. Вот такие технологии.

Наши собеседники из штаба Жапарова не знают, чем конкретно занимались там Бычков и Серавин. Но какие рекомендации они могли давать, видно по советам Малькевича зачистить политическое и медийное поле Кыргызстана. И по российским отзывам о Серавине. В Псковской области этого человека называли «теневым губернатором» и «куратором выжженного поля». «Внутренняя политика в последние годы полностью вытеснена силовой», — объяснял, говоря о Серавине, известный псковский политик Лев Шлосберг.

При этом честность и дисциплина явно не самые сильные стороны пригожинцев. «Проект» писал об их плохой координации, воровстве, низкой квалификации, пьянстве.

Особенности работы пригожинских пиарщиков подсветило их недавнее увольнение из КРСУ. Этот бишкекский вуз финансируется Россией и олицетворяет ее «мягкую силу» в Кыргызстане. Команда нового ректора Дениса Фомина-Нилова, куда вошел Бычков, появилась в вузе после его зачистки от критиков войны в Украине. Они обещали вывести университет в число лучших, построить кампус для студентов, поднять зарплату преподавателей до 200% от средней по региону. Но свою миссию, похоже, провалили. По словам преподавателя КРСУ, доктора филологических наук Бахтияра Койчуева, молодое неопытное начальство, никогда не работавшее в вузах, ломало старую систему, не создав новую, и постоянно «кидало» преподавателей на деньги. Критиковал эту команду даже прокремлевский «Станрадар».

Сколько заработали пригожинские «наблюдатели» на выборах Садыра Жапарова и кто им платил, мы тоже не знаем. Но ценник у них немаленький. Издание «Хроники» утверждает, что с 2008 по 2021 годы семья Александра Серавина купила пять квартир и одно помещение в историческом центре Петербурга общей стоимостью 93 миллиона рублей, и имение в ШлиссельбургеЧто это?Шлиссельбург — город в Ленинградской области на берегу Ладожского озера. Отсюда до Санкт-Петербурга примерно час (50 км) езды на автомобиле., оцениваемое в 50 млн руб.