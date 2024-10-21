Илгиз Шамырзаев в 2021 году победил в конкурсе города Оша «учитель года». По условиям конкурса победитель должен был получить квартиру. Однако на сегодня Шамырзаев так и не получил свой приз. Об этом сообщает радио «Азаттык».

Сам Илгиз Шамырзаев рассказывал журналистам, что по документам он владеет еще двумя квартирами, кроме той, в которой проживает. Обе квартиры он выигрывал в конкурсах, один из которых проводила мэрия Оша. И ни одной у него нет.

«Когда люди читают обо мне информацию, то я, по меркам Оша, очень богатый человек с двумя квартирами. Но сам при этом живу здесь», — сказал учитель.

Депутат Жогорку Кенеша Таалайбек Сарыбашов, занимавший на тот момент пост мэра Оша, заявил, что в 2021 году лично вручал Илгизу Шамырзаеву сертификат о выигрыше квартиры от стройкомпании «Эмаком». Тем временем представители компании выдали ему договор.

«Учителям вручали различные призы от спонсоров [“Эмаком”]. […] Насколько мне известно, так как строительство квартиры не было завершено, то ключ [от квартиры] не выдали. Выдали лишь сертификат от компании», — сказал он.

По словам Сарыбашова, он не проконтролировал, выдали квартиру Шамырзаеву или нет, так как в тот же год ушел с поста мэра. Однако парламентарий сообщил, что в апреле этого года связал Шамырзаева с тогдашним владельцем стройкомпании, ныне депутатом ЖК Эмилем Жусуповым.

Несмотря на это, вопрос не решился, заявил Сарыбашов.

«Я всегда поддерживал учителей, потому что меня тоже воспитал учитель […] Если даже проблему Илгиза не решат люди, которые подписывали юридически заверенные документы, то это сделаю я. Илгиз будет обладателем квартиры! Он никогда не должен разочаровываться в своей профессии», — написал он.

Парламентарий отметил, что чувствует свою ответственность «как тогдашнего мэра», который награждал педагога.

Тем временем глава Ошского городского управления образования Салтанат Юсупова заявила журналистам, что все награды выдает мэрия, но и та не виновата в том, что квартиру в итоге не выдали.

«Их вины в этом тоже нет, ведь они вручали с хорошими мыслями, полагая, что это будет стимулом для учителей. Однако это намерение не осуществилось», — заключила она.