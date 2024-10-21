Сегодня городской штаб по подготовке к осенне-зимнему периоду решил начать подачу отопления в столице с 22 октября. Распоряжение подписал мэр города Айбек Джунушалиев.

В муниципалитете подчеркнули, что отопление подадут поэтапно: сначала в больницы, детсады, школы, роддома и учреждения соцзащиты. А затем — в жилые дома и промышленным предприятиям при наличии акта готовности объекта к работе в зимних условиях.

Ранее глава Минэнерго Таалайбек Ибраев говорил, что в Бишкеке подачу отопления начнут с 22 октября, так как метеорологи сообщают о понижении температуры. В мэрии же отмечали, что городские службы топливно-энергетического комплекса готовы к началу отопительного сезона.