Такое решение 21 октября приняли члены федерации на внеочередной выборной конференции. Об этом сообщили в Федерации борьбы КР.

Тыныбекова заявила, что поможет развивать женскую борьбу. Она подчеркнула, что продолжит спортивную карьеру через определенное время.

Ранее эту должность занимала Динара Исаева.

Айсулуу Тыныбекова — одна из самых титулованных спортсменок Кыргызстана: шестикратная чемпионка Азии, трехкратная чемпионка мира, двукратная призерка Олимпийских игр, обладательница Кубка мира.

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