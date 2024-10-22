Об этом нардеп заявил на заседании комитета ЖК по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту.

Джумабеков отметил, что с каждым годом явка избирателей снижается в процентном соотношении. По его словам, число избирателей, проголосовавших на парламентских выборах по форме № 2, было очень высоким.

«Выходные дни люди хотят использовать для своих личных планов. Кто-то отдыхает, другие — идут в гости и тд. Думаю, что назначение выборов в выходной день может быть причиной низкой явки. Может, стоить назначать выборы в будни? Люди проголосовали бы в первой половине дня, а затем пошли бы на работу»,

— сказал парламентарий.

Глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова поддержала предложение депутата. Она отметила, что во многих странах уже есть такая практика. Шайлдабекова привела в пример Южную Корею, где выборы назначаются в среду, и этот день объявляется нерабочим, если идут президентские или парламентские выборы. Она добавила, что это предложение стоит рассмотреть в будущем.

📌 Подписывайтесь на наши телеграм-каналы:

https://t.me/kloopnews | https://t.me/breakingkloop