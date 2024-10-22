В Судане потерпел крушение грузовой самолет Ил-76. Об этом сообщило посольство России в стране со ссылкой на суданские Силы быстрого реагирования (СБР), которые ведут войну с армией Судана.

По данным проекта Sudan War Monitor, один из фрагментов обломков говорит о связи самолета с кыргызской авиакомпанией New Way Cargo Airlines, которая якобы обслуживала борт.

Телеграм-каналы Baza и Mash утверждают, что среди погибших числятся авиаинженер из Башкортостана Антон Селиванц и главный инженер компании Airline Transport Incorporation FZC Виктор Гранов, у которого нашли удостоверение Международного аэропорта «Манас».

В аэропорту «Манас» изданию Kaktus.media прокомментировали, что Гранов — гражданин России, а удостоверение выдается специалистам только тех компаний, которые сотрудничают с аэропортом. «В случае с Грановым это была компания New Way Cargo», — написало издание.

«Клоопу» в самой авиакомпании New Way Cargo Airlines заявили, что такого сотрудника, как Гранов, у них никогда не было. Более того, с начала этого года компания больше не владеет самолетом.

«Воздушные судна нашей компании работали по договору аренды. Собственник самолета 20 января 2024 года заявил о том, что расторгает с нами контракт. В этой связи 21 января мы подали письмо в Госагентство гражданской авиации о том, что нужно снять [самолеты] с реестра гражданских воздушных судов КР»,

— рассказали там.

По информации Sudan War Monitor, отслеживающего боевые действия в стране, самолет мог перевозить груз для СБР. Проект заявляет, что ошибочно сбить самолет могли бойцы самой группировки.

«Доказательства из обломков говорят о том, что этот самолет на самом деле был частью воздушного моста, спонсируемого ОАЭ в поддержку самих СБР. Ликующие бойцы, снимавшие обломки, похоже, не поняли, что они сбили грузовой самолет для их поставок и логистики»,

— написал проект.

Гражданская война в Судане идет с апреля 2023 года. СБР воюют в ней против правительственных сил, мятежников поддерживают среди прочих ОАЭ и Россия через ЧВК Вагнера.

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