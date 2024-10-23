Казахстанское издание «Республика» опубликовало показания кыргызстанского джазмена Викрама Рузахунова в Карасайском райсуде Алматинской области 18 октября. Во время январских событий 2022 года его пытали силовики в селе Кошмамбет Алматинской области.

По видеосвязи в WhatsApp Рузахунов заявил суду, что силовики били его автоматом, железными цепями, кожаными ремнями, шваброй и пинали сразу по несколько человек.

Издевательства и пытки начались, когда он возвращался в Бишкек. Тогда такси, на котором он добирался домой, остановили на блокпосту в селе Таргап. Рузахунова попросили выйти и ударили дубинкой в висок, после чего раздели и забрали документы с телефоном.

По словам музыканта, перед тем, как его привезли в село Кошмамбет, он просидел вместе с другими задержанными в здании, «похожем на сарай». Когда их стало много, всех загрузили в машины.

Уже в Кошмамбете их «гусиным шагом» заставили идти в новое здание.

«По краям — люди в гражданской и военной форме. Через этот живой коридор мы шли гусиным шагом в сторону здания. И нас били. У кого-то в этом живом коридоре были автоматы, у кого-то — дубинки. Когда мы зашли в здание, нас поставили к стенке лицом. В это время по коридору ходили разные сотрудники и били. По почкам били. Меня ударили промеж ног», — вспомнил Викрам.

Но на этом побои не закончились. Позже Рузахунова, по его же словам, завели в «большую камеру с решетками», где приказали раздеться. Его избили «кожаными ремнями», а затем приказали вновь «гусиным шагом» подниматься на второй этаж.

Рузахунов заявил, что во время первого допроса «люди в масках и без» называли его мародером и били по лицу. Когда они закончили «допрашивать», один из ныне подсудимых, Нурсултан Хамитов, приказал «хорошо обработать его», так как он «подозрительный».

«Меня продолжили допрашивать, а потом вывели в коридор, где был невысокий сотрудник в кожаной черной куртке. По лицу начал бить, пинать. Когда меня завели в камеру, следом зашел еще один сотрудник, и он по спине нанес несколько ударов», — сказал музыкант.

Рузахунов отметил, что после этого в камеру периодически заходили от двух до десяти силовиков, чтобы побить его как «тренировочную грушу».

«Цепями железными, шваброй избивали. На допросы когда вызывали, пинали так, что человек отлетал просто, об офисную мебель ударялся. Это продолжалось несколько дней», — заявил он, добавив, что один раз силовики «положили на пол “звёздочкой” восьмерых человек и начали топтать их».

В один день от Викрама потребовали признания в том, что он участвовал в протестах и беспорядках. Взамен ему пообещали депортацию в Бишкек на самолете.

«Там было два сотрудника, которые сказали: «Либо ты скажешь на камеру то, что нужно, либо мы будем бить тебя, пока ты не сдохнешь» […] Состояние у меня было ужасное: я сидеть не мог, стоять не мог, спать не разрешали», — подчеркнул джазмен.

Однако даже после того, как Рузахунов дал «признательные показания» журналистам, его не освободили.

«9-го числа утром это [избиение] продолжилось. Сотрудники в медицинских масках отвели в соседнюю камеру, развели ноги в стороны, по лодыжкам пинали, цепями железными по голове, издевались надо мной. Хотели руки отбить, пальцы отбить», — сказал он.

Рузахунова передали консулу КР 10 января. Перед этим джазмен встретил экс-замглавы Департамента полиции Алматы Берика Абильбекова и написал объяснительную.

«Якобы в этом спецприемнике со мной обходились вежливо – чуть ли не котлеты, стейки там давали. И что все увечья я получил при задержании в селе Таргап, что военные меня избили. На этом условились: я написал, подписал», — заключил Рузахунов.

О задержании Викрама Рузахунова стало известно из ролика казахского гостелеканала «Хабар 24». В эфире показали избитого мужчину, который рассказал, что он безработный кыргызстанец и участвовал в погромах за $200. В Кыргызстане узнали в мужчине на видео известного джазмена Рузахунова и после скандала его вернули на родину вечером 10 января.

Спустя месяц, 10 февраля, музыкант рассказал, что после задержания в Казахстане его пытали, сломали ребра и силой заставили заучить обращение, снятое на видео.

«Спасибо тому человеку, который из сотен необоснованно задержанных, невиновных, выбрал именно меня, заставил заучить сценарий и пересказать на камеру», — отметил он.

В июле экспертиза установила, что казахские полицейские во время пыток нанесли музыканту тяжкий вред здоровью.