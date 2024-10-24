Приговоренную к пяти годам за публикацию в соцсетях активистку Зарину Торокулову накануне перевели из тюрьмы в штрафной изолятор. Об этом сообщило Радио «Азаттык» со ссылкой на близких женщины.

По словам дочери активистки Айман Рысбековой, у ее матери болело сердце, но, даже несмотря на проблемы со здоровьем, Торокулову заключили в ШИЗО на 15 суток вместо максимальных семи.

«Женщины могут пожаловаться на нарушение их прав, а руководство – принять заявление и сразу посадить [тех, на кого написана жалоба]. Их сажают на 15 суток, хотя обычно сажают на срок от трех до семи дней»,

— сказала она журналистам.

«Клооп» обратился в пресс-службу СИН за официальным разъяснением ситуации, однако пока не получил ответа.

Активистку Зарину Торокулову задержали в сентябре 2023 года за публикации в Фейсбуке. Тогда в ГКНБ заявили, что она «на систематической основе публиковала провокационные материалы, подпадающие под статью о массовых беспорядках».

По словам гособвинителя, Торокулова поделилась двумя сообщениями аккаунта «Умай Аруу» в Фейсбуке. Один из них — «Жапаров мафия», а другой — «организуем онлайн-митинг». Была проведена экспертиза этих материалов, которая установила, что «Торокулова пыталась призвать к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам».

Сама активистка говорила, что сделала два репоста сообщений в Фейсбуке и заявляла, что дело в отношении нее — это «политический заказ».

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