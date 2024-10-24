В Ошской области отремонтировали 35-й километр автодороги Ош – Баткен – Раззаков. Позавчера этот отрезок дороги, который был только недавно построен и уже разбит, показал в своих соцсетях активист Азамат Карабаев. В тот же вечер его задержали.

Издание Kaktus.media со ссылкой на госпредприятие «Кыргызавтожол-Юг» сообщило, что дефекты на отрезке дороги появились после дождя. Там добавили, что асфальт восстановила компания «Спутник Строй».

22 октября в Ноокатском районе милиция задержала местного активиста Азамата Карабаева, незадолго до этого опубликовавшего в соцсетях видео о том, как строящаяся дорога Ош–Ноокат уже разваливается.

В УВД Ошской области сообщили, что в отношении Карабаева возбуждено уголовное дело по статье «Массовые беспорядки». Как рассказали в милиции, уголовное дело в отношении него завели на основании заключения судебно-лингвистической экспертизы по видеоматериалу, опубликованному на его YouTube-канале «За правду».

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