Пресс-секретарь президента Аскат Алагозов отметил, что слова спикера Жогорку Кенеша Нурланбека Шакиева об изменении гимна страны нужно воспринимать лишь как его личное мнение.

Алагозов подчеркнул, что «нет причин будоражить общественность» из-за возможного изменения гимна республики.

«Если инициатива по изменению госгимна будет выдвинута, то обязательно должен быть объявлен открытый конкурс на текст и музыку гимна, в котором смогут принять участие поэты, писатели, композиторы, философы, а также все, кто уверен в своем таланте и хочет создать гимн, способный получить широкую поддержку населения. На это потребуется немало времени, поэтому нет причин будоражить общественность из-за возможного изменения гимна»,

— отметил пресс-секретарь президента.

Он добавил, что если большинство граждан не поддержит изменение, то необходимости в этом и вовсе не будет.

Ранее спикер парламента Нурланбек Шакиев заявил, что гимн Кыргызстана изменят. По его мнению, республика сейчас «поднялась на ноги и встала на путь развития», тогда как нынешний гимн был принят после выхода страны из состава СССР.

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