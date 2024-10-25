В Жогорку Кенеш поступили поправки в закон о госсимволах, инициируемые Кабмином. Речь идет о государственном гербе.

По данным Кабмина, до сих пор нет единого стандарта по визуальному стилю эмблем (логотипов) госорганов и органов местного самоуправления..

«Их огромное количество […] приводит к излишним расходам, которые покрываются за счет республиканского бюджета. […] Возникла необходимость приведения [эмблем] в единый визуальный стиль»,

— говорится в справке-обосновании.

Закон о госсимволах гласит, что «изображение герба должно в точности соответствовать цветному или черно-белому эталону». Кабмин предлагает дополнить эту часть закона уточнением: «за исключением когда изображение государственного герба КР помещается на печатях и бланках документов».

Жогорку Кенеш утвердил герб государства 14 января 1994 года. Его авторы — Асеин Абдраев и Садырбек Дубанаев.

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