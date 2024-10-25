Банкам и платежным организациям Кыргызстана запретили взимать комиссию через интернет-банкинги, если их клиенты (физлица) переводят деньги в национальной валюте. Такое постановление 23 октября подписал Нацбанк.

Документ вступит в силу с 25 ноября. Запрет будет действовать до 31 декабря 2025 года.

Как заявили в Нацбанке, такая мера поможет обеспечить «доступность банковских услуг для всех слоев населения», а также ускорит процесс внедрения цифровых технологий в банковском секторе.

В НБКР отмечают, что постановление реализует пункт о финансовом рынке в Нацпрограмме развития КР до 2026 года, подписанной президентом еще в 2021 году.

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