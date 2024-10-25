Торага Жогорку Кенеша Нурланбек Шакиев заявил, что будет написан новый гимн Кыргызстана. Об этом он сказал на мероприятии, организованном в парламенте в честь 100-летия образования Кара-Кыргызской автономной области.

«Мы изменим гимн. [Нынешний] гимн приняли, когда страна вышла из состава СССР. Сейчас мы страна, которая поднялась на ноги и встала на путь развития. Поэтому мы должны изменить гимн. Он должен быть таким, чтобы каждый кыргызстанец мог его исполнить»,— заявил Шакиев.

Государственный гимн Кыргызстана утвердили 18 декабря 1992 года постановлением Верховного совета Кыргызской Республики. Изначально он состоял из трех куплетов и припева. Однако постановлением Жогорку Кенеша от 27 декабря 2012 года второй куплет был исключен.