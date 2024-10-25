Глава Управделами президента Каныбек Туманбаев отреагировал на критику пользователей соцсетей о новом автовокзале МП «Бишкекский автовокзал».

Он заявил, что власти начали строительство нового автовокзала в Бишкеке, а подвергшийся критике вокзал — «временный, который мэрия приготовила до завершения нового».

«Последние два дня замечаю блогеров, говорящих: «И это состояние автовокзала?» Есть и те, кто сравнивает его с вокзалами других стран и высмеивает. Вы искажаете наши цели — создать комфортные условия для людей, и подвергаете нас критике. Не делайте так, это стыдоба, друзья. Вместо этого поддержите работы, направленные на благо народа», — написал он на своей странице в Facebook.

Туманбаев добавил, что если граждане проявят терпение, то в следующем году по поручению президента будет современный автовокзал. К своему посту он добавил фото эскизов будущего автовокзала Бишкека.

Ранее в мэрии Бишкека сообщили, что с 23 октября Западный автовокзал и мини-автовокзал «Акжол» закрылись. Теперь все маршруты отправляются с нового автовокзала МП «Бишкекский автовокзал».