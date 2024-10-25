Ряд стройкомпаний передали Госипотечной компании (ГИК) более тысяч квартир. Они находятся в жилых домах, которые начали строить с нарушениями. Об этом заявил глава Управделами президента Каныбек Туманбаев 24 октября во время прямого эфира в Фейсбуке.

«Правоохранительные органы и ГКНБ передали на баланс государства по 720 квартир от стройкомпаний “Кут” и “Нурзаман”. Еще 62 квартиры от “Ааламстрой” и 45 — от “Билдинг Делюкстан”. Компания “МИСК” передала 33 квартиры”»,

— сказал чиновник.

По словам Туманбаева, квартиры будут построены в ближайшие три года. Он отметил, что кыргызстанцы могут в том же порядке вставать в очередь на получение госипотеки.

Ранее в ГКНБ сообщали, что ГИК получит 300 квартир стоимостью $15 млн в строящемся жилом комплексе на юге Бишкека. По данным спецслужбы, этот участок незаконно перевели из земель Аламединского лесхоза в частную собственность.

В марте президент Садыр Жапаров подписал указ, которым поручил Кабмину передать все акции ГИК — Управделами президента. До этого 100% акций были у Госагентства по управлению госимуществом.

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