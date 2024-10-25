В Москве задержали кыргызстанца, подозреваемого в том, что тот проник в чужую квартиру и до смерти избил ее 78-летнюю хозяйку. Об этом сообщил Следственный комитет РФ по городу.

По версии следствия, инцидент произошел 19 октября в доме, расположенном на Открытом шоссе.

«Фигурант незаконно проник в квартиру, где напал на женщину и нанес ей множественные удары по голове и туловищу. Спустя непродолжительное время от полученных повреждений потерпевшая скончалась в одной из горбольниц»,

— сообщили в СК.

Милиция задержала 39-летнего гражданина КР. В ближайшее время следствие предъявит ему обвинение и потребует его заключения под стражу, отметили в комитете.

Издание ТАСС сообщило, что погибшая — докторка искусствоведения и писательница Раиса Кирсанова. Правоохранители рассказали журналистам, что в тот день они получили жалобу от жителей дома на то, что «подозрительный мужчина стучит в их двери».

Источник другого издания «Регнум» рассказал, что мужчина приехал на Открытое шоссе на встречу с другом «по поводу работы». Однако работы не оказалось, и он «купил себе спиртное» и «отправился гулять по ближайшим подъездам».

«По случайности квартира 78-летней Раисы Кирсановой оказалась не заперта»,

— сказал источник, добавив, что мужчина уснул прямо в квартире писательницы.

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