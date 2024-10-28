Спортсменка Айсулуу Тыныбекова сообщила, что продолжит свою спортивную карьеру, несмотря на новую должность. Недавно ее избрали вице-президенткой Федерации по женской борьбе.

Тыныбекова отметила, что эта должность — отличная возможность воплотить мечты и планы, связанные с женской борьбой в Кыргызстане.

«Я надеюсь, что смогу своим опытом и поддержкой вдохновить и направить наших спортсменок, создать условия для их профессионального роста и укрепить наш командный дух. Женская борьба имеет огромный потенциал, и я уверена, что вместе мы сможем достичь еще больших результатов, повысить интерес к нашему виду спорта и воспитать новое поколение сильных и целеустремленных чемпионок»,

— написала спортсменка на своей странице в Фейсбуке.

Вместе с тем Тыныбекова подчеркнула, что остается в спорте. Она сообщила, что после небольшого перерыва вернется на ковер и продолжит выступать за сборную Кыргызстана.

Айсулуу Тыныбекова — одна из самых титулованных спортсменок Кыргызстана: шестикратная чемпионка Азии, трехкратная чемпионка мира, двукратная призерка Олимпийских игр, обладательница Кубка мира.

📌 Подписывайтесь на наши телеграм-каналы:

https://t.me/kloopnews | https://t.me/breakingkloop