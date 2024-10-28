Новорожденного ребенка, которого нашла у порога своего дома жительница жилмассива Кызыл-Аскер, передали в дом малютки. Об этом пишет издание 24.kg со ссылкой на главврача Детской клинической больницы №3 Акылбека Маманова.

Маманов отметил, что у ребенка по итогам обследования не нашли каких-либо патологий.

17 октября стало известно, что жительнице Кызыл-Аскера подкинули ребенка. Она заявляла, что готова сама воспитать малыша. Однако малыша сначала передали Службе защиты семьи и детей, а теперь — в дом малютки.

Ранее «Клооп» публиковал исследование, согласно которому в Кыргызстане с 2010 года более тысячи новорожденных оказались в числе «отказных и брошенных». Новорожденных находили в общественных туалетах, в мусорных баках, в полях и на порогах жилых домов и квартир. Из них, как минимум, 44 младенца не выжили.

В историях, изученных «Клоопом», оставившие детей женщины объясняли свой поступок отсутствием мужа или страхом перед родителями. На судебных заседаниях они обычно говорят, что отец ребенка ушел, а близкие родственники не знали о беременности.

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