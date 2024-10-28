Минэкономики инициировало поправки в Гражданский кодекс. Документ вынесен на общественное обсуждение.

Инициаторы предлагают обязать граждан проводить сделки с недвижимостью и авто только в безналичной форме. По словам авторов документа, поправки предлагаются для усиления статуса национальной валюты.

Так, статью 35 («Деньги») предлагают дополнить пунктом о том, что на территории страны расчеты и платежи между физлицами и юрлицами по сделкам купли-продажи движимого и недвижимого имущества, подлежащих обязательной госрегистрации, осуществляются только в сомах в безналичной форме.

В противном случае гражданам грозят штрафы: для физлиц — 3 тысячи сомов, для юрлиц — 13 тысяч сомов.

Авторы подчеркнули, что документ инициировали для увеличения доли безналичных платежей и расчетов, прозрачности денежного обращения и сокращения теневой составляющей экономики.

Ранее Кабмин предложил штрафовать работодателей (юрлиц), если те выплачивают зарплату сотрудникам наличными. Исключением считались случаи, когда выплатить в безналичной форме невозможно. Жогорку Кенеш одобрил этот законопроект.

А Нацбанк запретил банкам и платежным организациям страны взимать комиссию за онлайн-переводы в сомах. Запрет будет действовать с 25 ноября до 31 декабря 2025 года. Как заявили в НБКР, такая мера поможет обеспечить «доступность банковских услуг для всех слоев населения», а также ускорит процесс внедрения цифровых технологий в банковском секторе.

📌 Подписывайтесь на наши телеграм-каналы:

https://t.me/kloopnews | https://t.me/breakingkloop