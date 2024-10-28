В Первомайском райсуде Бишкека сообщили, что экс-замглавы Налоговой службы Адилет Дубанаев будет находиться под стражей до 14 декабря. С таким ходатайством в суд обратился следователь ГСУ ГКНБ.

Спецслужба задержала Дубанаева в июне по подозрению в коррупции. По версии следствия, сотрудники Налоговой и другие заинтересованные лица закупили товары и услуги на 4,8 млн долларов, а также в сотни раз завысили стоимость некоторых товаров.

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