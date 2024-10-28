В Сузакском районе Джалал-Абадской области 26 октября открылся завод по переработке отходов. На открытии был глава Кабмина Акылбек Жапаров.

Завод расположен на мусорном полигоне города Джалал-Абада. Его площадь составляет 9 гектаров.

Он способен перерабатывать до 20 тысяч тонн мусора в год, производя товары для повседневного использования и стройматериалы.

По информации мэрии Джалал-Абада, строительство завода обошлось в 133 млн сомов. В 2023 году из госбюджета на нужды города выделили 2 млрд сомов.

Тем временем власти столицы уже более 10 лет не могут построить для Бишкека новый мусорный полигон с мусороперерабатывающим и сортировочным заводом. В 2013 году ЕБРР выделил Бишкеку на это 22 млн евро. До сих пор непонятно, куда делись эти деньги.

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