В Нарынской области 16 октября пропали жители села Орнок Жумгальского района. 49-летнего Болота Карыпбекова и его девятилетнего сына Бекзата уже одиннадцатый день разыскивают их родственники вдоль реки Кокомерен.

Президент Садыр Жапаров 28 октября поручил МЧС и МВД «привлечь дополнительные силы», в том числе дроны.

Как сообщили в пресс-службе президента, сейчас граждан ищут в Токтогульском районе Джалал-Абадской области, «поскольку река Кокомерен быстро достигает этого района».

Ранее глава управления МЧС по Нарыну Эрнест Дыйканбаев комментировал Радио «Азаттык», что в этой ситуации дайверы и вертолеты «бесполезны». По его словам, дроны могут сделать поиски эффективнее.

По словам близких пропавших, 16 октября отец и сын ушли пасти скот на джайлоо. Их поиски начались 18 октября. На следующий день родственники обратились за помощью в МЧС.