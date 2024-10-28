Среди спасенных из трудового рабства в российском городе Ростов-на-Дону оказался кыргызстанец Рустамжон Галимов, который ранее воевал на стороне России в Украине. Об этом сообщил телеграм-канал Don Mash. По данным канала, во время нахождения в рабстве у Галимова истек срок законного пребывания в России, поэтому суд решил депортировать его на родину.

«Теперь моему доверителю грозит депортация в свою страну, где ему также грозит до 10 лет лишения свободы [за наемничество]. Это все из-за того, что суд не в полной мере разобрался в данной ситуации и принял преждевременное решение […] Мы ему поможем. Тем более, когда мой доверитель желает продолжить служить и защищать Россию в зоне СВО [российского вторжения на территорию Украины]»,

— заявил журналистам адвокат Гасан Раджабов.

По словам Галимова, он приехал на службу на территорию Украины в качестве добровольца в 2022 году. После ранения он попал в Ростов, попытался найти там работу, но угодил в рабство — у него забрали все документы.

В МИД Кыргызстана пока не комментировали эту информацию.

Первым воевавшим на стороне России в Украине кыргызстанцем, которого осудили за наемничество, стал Аскар Кубанычбек уулу. Сначала его приговорили к 10 годам лишения свободы, но позже дело отправили на пересмотр. В итоге ему смягчили наказание, приговорив к семи годам лишения свободы и освободив в зале суда. Он был отпущен под пробационный надзор на три года.

Несмотря на это, в конце апреля Кубанычбек уулу уехал в Россию. Позже стало известно, что он подписал новый контракт с Минобороны РФ и получил российское гражданство.

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