Президентка Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не признает победу пророссийской правящей партии «Грузинская мечта». Об этом она сказала 27 октября на пресс-конференции оппозиции по итогам прошедших парламентских выборов.

По словам Зурабишвили, выборы прошли с «многочисленными и разнообразными» нарушениями, которые сыграли в пользу пророссийской партии. Как пишет DW, президентка назвала это «российской спецоперацией», совершенной против грузинского народа.

«Признание этих выборов невозможно. Это равносильно признанию прихода России сюда, подчинению Грузии России. Я не для этого приехала в эту страну, не для этого жили наши предки, и мы не смиримся с этим […] Спасибо каждому, кто проголосовал за европейское будущее страны»,

— сказала она.

Зурабишвили призвала граждан выйти к парламенту, чтобы выразить протест против нечестных выборов и заявить миру, что они «защищают свое конституционное право мирно отстаивать каждый голос». Акция должна начаться сегодня вечером на проспекте Шота Руставели в Тбилиси.

Кроме Зурабишвили, итоги выборов отказались признавать и бывшие президенты — Михаил Саакашвили и Гиорги Маргвелашвили, которые также призвали к протесту и поддержали решение оппозиции отказаться от депутатских мандатов.

26 октября в Грузии прошли парламентские выборы, по итогам которых «Грузинская мечта» получила 54,08% голосов избирателей. Таким образом, правящая партия получила право на большинство мест в парламенте — на 89 из 150. Партия находится у власти уже четвертый срок.

По данным ЦИК Грузии, избирательный порог в 5% преодолели еще четыре партии: «Коалиция за перемены», «Единство — Национальное Движение», «Сильная Грузия» и «За Грузию».