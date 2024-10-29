Рынки «Оберон» на Дордое и в Орто-Сайском рынке перешли в муниципальную собственность мэрии Бишкека по решению суда. Как рассказали в ГКНБ, такое решение принято в рамках дела о возврате земельных участков, незаконного выданных в частную собственность.

По данным спецслужбы, в 1998 году ОсОО «Оберон» незаконно завладело территориями рынков. В ГКНБ утверждают, что изначально они получили земельные участки в аренду, однако позже, «сговорившись с должностными лицами», получили госакты о праве частной собственности. После этого городские власти подали в суд иск о признании недействительными незаконно выданных постановлений. По итогу Административный суд Бишкека и горсуд столицы удовлетворили иск.

«Тем самым в пользу государства возвращены земельные участки стоимостью 3 млрд 889 млн 563 сомов, общей площадью 8,1 га. В будущем доход от указанных рынков будет поступать в бюджет города Бишкек», — сообщили в ГКНБ.

В спецслужбе добавили, что они продолжают выявлять и пресекать аналогичные факты.

В свою очередь владелица «Оберона» Нуржамал Байболова назвала действия властей «очередным эпизодом политики насилия и грабежа, проводимой властью и ее ставленниками против собственников, предпринимателей», а решение судов — несправедливыми. Она сообщила, что обжалует решение судов первой и второй инстанции в Верховном суде.