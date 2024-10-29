В Первомайском райсуде рассматривается уголовное дело в отношении бизнесмена и главы стройкомпании KG Group Имамидина Ташова, обвиняемого в насильственном захвате власти и призывах к нему.

Редакция «Апрель» сообщила, что судья Чынгызбек Бердимуратов запретил фиксировать процесс на фото или видео. При этом само судебное заседание открытое.

Мать Ташова заявила журналистам редакции, что ее сына подвергают пыткам. По ее словам, об этом сам Имамидин Ташов писал ей в одном из писем.

«С тех пор, как его задержали, меня ни разу не пускали. Я ни разу не видела сына за время следствия. Его задержали, избили — он что, убил человека? […] Током пытали, все это написано в письме. Мое материнское сердце не может этого выдержать»,

— сказала она.

Мать бизнесмена призвала суд вынести справедливое решение и оправдать Ташова. Она отметила, что сейчас все имущество ее сына арестовано, а клиенты компании — недовольны.

Имамидину Ташову предъявлены обвинения по статьям о насильственном захвате власти, публичных призывах к насильственному захвату власти и незаконному пересечению госграницы КР.

ГКНБ в конце апреля сообщил, что Ташов разыскивается по делу о призывах к насильственному захвату власти. Затем спецслужба задержала бизнесмена в селе Каинды.

На Ташова возбудили уголовное дело и объявили в розыск после того, как он обвинил сотрудников ГКНБ в похищении, запугивании и вымогательстве 100 млн сомов «в левый карман» помимо 52 млн, которые он выплатил по делу о незаконном строительстве.

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