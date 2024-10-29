Новый мусоросжигательный завод в Бишкеке — о чем власти города «забыли» рассказать жителям

29 марта 2024 года в Бишкеке заложили капсулу под строительство завода по производству электроэнергии с утилизацией твердых бытовых отходов, который планируется запустить к концу 2025 года. Инвестором проекта выступила китайская компания JunXin, пообещавшая вложить 95 миллионов долларов.

«Медиазона. Центральная Азия» нашла рамочный договор между мэрией столицы Кыргызстана и застройщиком. В нем содержится множество деталей, о которых чиновники не упомянули, когда объявили о запуске строительства.

Оригинал материала опубликован на сайте «Медиазона. Центральная Азия»

Так как проект является инвестиционным, информацию о договоре для привлечения инвестиций опубликовали на китайской платформе фондовой биржи cninfo.com.cn. На сайте журналисты нашли два рамочных договора, подписанных компанией с мэрией Бишкека и Кабинетом министров Кыргызстана.

Проект строительства нового мусоросжигательного завода находится в информационном вакууме. Эксперты, к которым обратились журналисты, отказались давать комментарии, ссылаясь на давление на независимые исследования в Кыргызстане.

Вот наиболее интересные пункты соглашения. Для удобства читателей сначала описывается суть, а затем — оригинальный текст в договоре.

Вся выработанная электроэнергия — собственность китайской компании, а Кыргызстан будет снабжать завод мусором для переработки.

Доход от продукта (например, от продажи электроэнергии, тепловой энергии и т. д.), полученного в процессе обработки мусора, принадлежит Стороне Б. Сторона А обеспечивает Сторону Б мусором города Бишкек (годовая поставка не менее 365 000 тонн) и оплачивает плату за услугу утилизации мусора в соответствии с условиями, изложенными в настоящем соглашении.

Договор заключен на 35 лет.

Срок действия настоящего соглашения: 35 лет (включая срок строительства и период эксплуатации).

Кыргызстан бесплатно выделяет участок для захоронения вредных веществ завода.

Сторона А должна предоставить свалку, которая отвечает требованиям по обработке и утилизации летучей золы и шлака бесплатно, и участок должен быть подтвержден путем взаимных переговоров между двумя сторонами.

Китайская компания может продавать электроэнергию другим лицам онлайн.

Сторона Б имеет право на использование мусоросжигания для выработки электроэнергии и продажи электроэнергии/тепловой энергии в интернете.

Весь наработанный опыт и исследования за время действия соглашения принадлежат китайской компании.

Права интеллектуальной собственности, сформированные в результате инвестиций, исследований, разработок и применения Стороны Б в течение срока действия соглашения, принадлежат Стороне Б.

Кыргызстан оплачивает услуги утилизации по цене 17 долларов за тонну мусора или 17 тысяч долларов в день. Сумма также может увеличиться за счет увеличения объема мусора, продажи электроэнергии и других продуктов переработки.

Единица платы за услугу по вывозу мусора указана в долларах США, а цена за единицу составляет 17 долларов США за тонну (на дату подписания соглашения, согласно ежедневному обменному курсу кыргызстанского сома и доллара США, опубликованных на официальном сайте Национального банка Кыргызской Республики, цена единицы платы за услугу по вывозу мусора после конвертации составляет 1428,00 сомов/тонна).

Рамочный договор четко не отражает дальнейшую судьбу завода. Соглашение могут продлить еще на неопределенное время, если к концу срока обе стороны придут к таким договоренностям.

За 12 месяцев до прекращения действия настоящего соглашения Сторона А и Сторона Б должны отдельно вести переговоры или продлевать срок действия настоящего соглашения в письменной форме. Если Сторона А и Сторона Б решат больше не продлевать настоящее соглашение, проект будет прекращен по истечении срока действия, а активы проекта будут утилизированы после консультаций между двумя сторонами.

По словам вице-мэра Бишкека Жыргалбека Шамыралиева, строительство завода займет от полутора до двух лет. Первоначальная мощность предприятия составит 1 тысячу тонн отходов в сутки, что соответствует текущим потребностям города. В дальнейшем мощность планируется увеличить до 3 тысяч тонн. Завод будет расположен на месте старого мусорного полигона, а площадь его строительства составит 12 гектаров.

Завод будет производить электричество с предварительной мощностью 20 МВт/час, а также тепло и определенные виды строительных материалов. Мэрия Бишкека утверждает, что уровень выбросов будет значительно ниже требований европейских стандартов для предприятий по сжиганию бытовых отходов.

По разным данным, ежедневно в Бишкеке собирают от 870 до 1000 тонн мусора. Весь этот объем направлялся на мусорный полигон, который горел десятки лет, отравляя окружающую среду и 3000 жителей расположенного рядом жилмассива «Алтын Казык». Полигон удалось потушить только в мае 2023 года.

У Кыргызстана уже было три неудачные попытки построить мусороперерабатывающий завод.

2013 год

Кыргызстан взял кредит у Всемирного банка на сумму 22 миллиона евро для строительства завода. Однако выделенные средства похитили, по этому факту возбудили четыре уголовных дела .

Август 2021 года

Мэрия Бишкека подписала меморандум с турецкой компанией, однако дальнейшая информация о реализации проекта в СМИ не появлялась.

Март 2023 года

Мэр Бишкека Эмилбек Абдыкадыров объявил , что строить завод будет чешская компания ReGreen s.r.o. Он отметил, что у компании якобы был значительный опыт в возведении подобных объектов. Позже выяснилось, что фирма была зарегистрирована совсем недавно и не справилась с выполнением проекта в установленные сроки. В результате договор с ней расторгли.

Перед подписанием договора бишкекская делегация специально съездила в китайский город Чанша, где ознакомилась с мусоросжигательным заводом компании JunXin.

«JunXin превратила территорию мусорного полигона в парк высоких технологий, где плодотворно развивается научная исследовательская работа, направленная на охрану окружающей среды» — написал заместитель мэра Бишкека на своей страничке в инстаграме.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Жыргалбек Шамыралиев (@jyrgalbek_shamyraliev)

Журналисты «Медиазоны» нашли исследование, которое группа экспертов подготовила в рамках Программы Национального фонда естественных наук Китая. Она проанализировала грунт вблизи завода в Чанше и выявила обилие микропластика. Самое высокое содержание микропластика было обнаружено в нижней золе.

«Обработка и утилизация нижней золы и летучей золы при сжигании твердых бытовых отходов является проблемой, которую нельзя игнорировать. Текущие результаты показали, что в летучей золе и низовой золе, образующихся в результате сжигания твердых бытовых отходов, содержится микропластик и тяжелые металлы, загрязняющие окружающую почвенную среду», — написали авторы в выводе своего исследования.

Что в сухом остатке получает каждая сторона?

В итоге Бишкек получает завод, который ежедневно сжигает как минимум 1000 тонн мусора, потенциально снижая масштабы загрязнения. Однако мэрия обязуется оплачивать утилизацию отходов, по 17 тысяч долларов ежедневно, а также предоставлять землю для захоронения вредных отходов.

Китайская компания JunXin, в свою очередь, получает значительную выгоду: она собирает доходы от сжигания отходов, владеет всей произведенной электроэнергией и правом на ее продажу, а также контролирует интеллектуальную собственность проекта. Инвестиции окупятся за 15 лет при ежедневной переработке 1000 тонн отходов. Если объем увеличится до 3000 тонн в день, срок окупаемости сократится до пяти лет.