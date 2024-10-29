В Национальном природном парке «Ала-Арча» закрыли туристический маршрут, ведущий к хижине Рацека, водопаду «Ак Сай» и камню «Разбитое сердце». Как сообщила администрация парка, они «устраняют последствия камнепада».

Кыргызстанцы тем временем заявили в соцсетях, что администрация парка строит дорогу, а «камнепад» произошел именно из-за работы экскаватора.

В администрации парка подтвердили, что там строят дорогу. По их словам, они создадут инфраструктуру, которая обеспечит «комфортное и безопасное посещение для всех».

«Сейчас ведутся масштабные работы по модернизации инфраструктуры и повышению качества обслуживания посетителей. Эти работы включают в себя ремонт и строительство новых объектов, создание удобных пешеходных маршрутов»,

— утверждают там.

Сами кыргызстанцы же в комментариях под объяснением администрации заповедника пишут, что против уничтожения экосистемы природного парка.