Госоператор сотовой связи «Мега» провел мобильную связь в отдаленное село Зардалы в Баткенской области. Глава компании Эльнар Субакожоев связался оттуда по видеозвонку с главой государства.

«По просьбе жителей села сегодня «Мега» подключила интернет 4G. В этом селе нет своего электричества и сигнала, поэтому мы поставили солнечные панели и наладили спутниковый сигнал. Дай бог мы сегодня официально подключили»,

— отчитался Субакожоев президенту.

По словам главы «Меги», телефоны заряжаются от солнечных панелей. Сами панели работают круглые сутки — для этого дополнительно установили аккумулятор.

«Вашим поручением сотрудники «Меги» в течение нескольких дней [провели связь]. Мы говорили со своими внуками и детьми из Ленинграда [Санкт-Петербурга] до пяти часов утра. Спасибо вам»,

— поблагодарил местный житель Жапарова.

Пресс-секретарь президента Аскат Алагозов отметил у себя в Фейсбуке, что Садыр Жапаров посещал село Зардалы в конце сентября. Тогда местные жители жаловались ему на то, что у них нет мобильной связи и просили решить эту проблему наряду со строительством дорог и электроснабжением.

Глава государства также заявил местным жителям, что, дай бог, в следующем году власти решат остальные их проблемы.

Село Зардалы находится в 125 километрах от Баткена. В этом селе нет электричества, а постоянно в нем проживают всего 250 человек. В сезон сливы и смолы численность населения может достигать около тысячи человек.