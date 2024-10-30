Владельца KG Group Имамидина Ташова 30 октября доставили в горбольницу №4, так как ранее он пытался наложить на себя руки в СИЗО. Об этом со ссылкой на его адвоката Самата Матцакова передает Радио «Азаттык».

Адвокат узнал о случившемся сегодня, когда пришел к своему подзащитному в СИЗО. По предварительной информации Матцакова, Ташов ранил себя в область живота.

«Его уже обратно увезли в СИЗО. Зашили там, где он порезал себя. Я пока не видел заключения. Пока непонятно, поэтому мы сейчас будем писать заявление, чтобы прокуратура провела проверку, почему все это произошло»,

— сказал «Клоопу» адвокат бизнесмена.

Накануне в Первомайском райсуде началось рассмотрение уголовного дела в отношении Ташова. Его мать заявила журналистам, что бизнесмена пытали током и избивали в СИЗО.

Имамидину Ташову предъявлены обвинения по статьям о насильственном захвате власти, публичных призывах к насильственному захвату власти и незаконному пересечению госграницы КР.

ГКНБ в конце апреля сообщил, что Ташов разыскивается по делу о призывах к насильственному захвату власти. Затем спецслужба задержала бизнесмена в селе Каинды.

На Ташова возбудили уголовное дело и объявили в розыск после того, как он обвинил сотрудников ГКНБ в похищении, запугивании и вымогательстве 100 млн сомов «в левый карман» помимо 52 млн, которые он выплатил по делу о незаконном строительстве.

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