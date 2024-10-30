В ГКНБ прокомментировали ситуацию с основателем стройкомпании KG Групп Имамидином Ташовым. В спецслужбе подтвердили, что бизнесмен порезал себе живот.

Как рассказали в Госкомитете, утром 30 октября сотрудники СИЗО ГКНБ во время планового обхода «обнаружили у Ташова две колото резаные раны в области живота». Медперсонал СИЗО оказал ему первую помощь.

«По приезду скорой помощи приняли решение отвезти Ташова в 4-ю горбольницу. На тот момент состояние следственно-арестованного оценивалось как стабильное. Со слов сокамерника Ташова, последний при себе держал лезвие от одноразовой бритвы, чем и нанес себе телесные повреждения. По некоторым данным, Ташов целенаправленно готовился к суицидальным действиям в сговоре со своими близкими родственниками»,

— рассказали в ГКНБ.

При этом в спецслужбе отрицают заявления родных Ташова о том, что сотрудники ГКНБ применяли к бизнесмену пытки.

«Во время осмотра врачом-хирургом Ташов якобы жаловался на пытки в СИЗО ГКНБ. Данный факт не соответствует действительности. Об этом свидетельствуют камеры видеонаблюдения, установленные по всему периметру СИЗО ГКНБ»,

— заявили в Госкомитете.

Также в ГКНБ рассказали, что они уведомили об этой ситуации органы прокуратуры и пригласили сотрудников Наццентра по предупреждению пыток. Ташов якобы отказался отвечать на вопрос сотрудников НЦПП. Решением Первомайского райсуда бизнесмена перевели в СИЗО-1.

В свою очередь журналист-расследователь Болот Темиров опубликовал видеозапись, на которой человек с похожим на голос Ташова рассказывает о пытках в городском управлении ГКНБ 11-12 июня. По его словам, его избивали несколько человек: надевали на голову пакет, пинали в голову и в область почек, а также пытали током.

Ранее мать Имамидина Ташова попросила президента отпустить ее сына под домашний арест. Накануне женщина заявила, что бизнесмена пытали током и избивали в СИЗО ГКНБ.