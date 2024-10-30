Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли сразу во втором и третьем чтениях ряд антимигрантских законопроектов. Документы вносят поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы.

Одним из законопроектов предлагается признать, что для мигрантов, незаконно находящихся на территории РФ, предусматриваются более тяжелые наказания.

«Это [признание отягчающим обстоятельством то, что преступление совершил незаконный мигрант] позволит устанавливать при вынесении приговоров нелегальным мигрантам более высокую меру ответственности, избегая условных сроков»,

— считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Кроме того, другим документом Госдума отнесла к числу «тяжких» или «особо тяжких» преступлений организацию незаконной миграции «организованной группой или “в целях совершения тяжких или особо тяжких преступлений”».

Наказание за преступление в категории «особо тяжких» составит лишение свободы сроком от восьми до 15 лет вместо максимальных семи. Также предусмотрены штрафы от 3 млн рублей до 5 млн и лишение права занимать определенные должности до 10 лет.

«Теперь у надзорных и правоохранительных органов, профильных министерств есть все возможности для эффективной борьбы с противоправными действиями иностранных граждан, находящихся на территории нашей страны, а также с пособничеством в этом»,

— заявил Володин.

Российские депутаты приняли и другие законопроекты. Речь идет об ужесточении наказания за изготовление или оборот поддельных документов в целях организации незаконной миграции (а также за постановку на учет иностранцев — из телеграм-канала Володина).

Так, штраф для юрлиц составит от 5 до 10 млн рублей с конфискацией имущества. При этом если преступление совершено повторно — грозит уже от 10 до 60 млн рублей с конфискацией. Ранее Володин говорил также о лишении свободы сроком от двух до шести лет.

Другим же документом предлагается внесудебно блокировать интернет-ресурсы с предложениями незаконных услуг для мигрантов, а также полностью запретить посредническим организациям принимать экзамены у мигрантов.

О намерении внести в российский парламент эти четыре законопроекта стало известно в конце сентября. Ранее президент России Владимир Путин уже подписал ряд антимигрантских законопроектов. Так, теперь полиция сможет выдворять мигрантов без решения суда. В подписанном документе упомянут «режим высылки». Также подписан закон, по которому бывшие мигранты могут потерять российское гражданство, если не встанут на воинский учет.