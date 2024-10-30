Семья 28-летнего мастера по ремонту принтеров из села Александровка Чуйской области Александра Лапикина еле сводит концы с концами. Недавно у него родился ребенок, и даже на самое необходимое хватать перестало. Жене Александра, учительнице начальных классов, пришлось досрочно выйти из декрета, ведь у семьи — огромные долги. Летом 2022 года Лапикину позвонили из налоговой и сообщили, что он должен налоговой больше 50 млн сомов. Оказалось, на его паспорт открыли ИП и возили товары из Кыргызстана в Россию. Виновных судили, ущерб государству был погашен. Но налоговая все равно хочет, чтобы Лапикин заплатил больше 10 млн сомов пени. Почему? Да просто так.

Просто попросили дать копию паспорта

Александр Лапикин живет с семьей в селе Александровка Московского района Чуйской области и занимается ремонтом оргтехники. Летом 2021 года, во время коронавирусного карантина, когда финансовая ситуация была совсем тяжелой, один из друзей Лапикина предложил открыть на его документы предприятие для грузоперевозок. Взамен пообещал вознаграждение: 3 тысячи сомов.

Для Лапикина это были деньги. В назначенный день, 13 августа, друзья встретились у Сокулукской налоговой, но открыть ИП не смогли — не было нужных бланков. Проторчав у кабинетов несколько часов, Александр отправился домой, оставив другу и еще одному знакомому ксерокопию паспорта. Позже, вспоминает мужчина, он несколько раз звонил товарищу и уточнял, как дела. Но тот ответил, что с предприятием ничего не получилось. И обещанных денег не заплатил.

А через год Александр узнал, что должен налоговой 52 млн сомов. Оказалось, на его документы все же открыли предприятие и возили товары из Кыргызстана в Россию. Общая сумма экспорта составила более полумиллиарда.

Со временем к основной сумме долга прибавились пени: Александр был должен уже более 60 млн сомов. Он ходил в налоговую, как на работу. Обивал пороги кабинетов, говорил с инспекторами, с начальником. В конце концов, ему рекомендовали обратиться с заявлением в ГКНБ.

Просто не заметили, что нет подписи

В октябре 2023 года Первомайский райсуд Бишкека вынес приговор бывшему сотруднику налоговой Нуразизу Сатиканову. Его признали виновным в подделке документов и пособничестве в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. За эти преступления суд дал Сатиканову шесть лет лишения свободы с запретом заниматься деятельностью в области налогообложения на один год. Правда, в колонию налоговый инспектор не отправился: реальный срок ему заменили на пробацию в течение трех лет.

Оказалось, что именно при содействии Сатиканова еще 13 августа 2021 года, когда Лапикин с другом и еще одним знакомым ходили в налоговую, на его имя открыли ИП. Мало того, когда в марте 2022 года для всех экспортно-импортных операций ввели обязательные электронные счет-фактуры, именно Сатиканов подделал доверенность и от имени Лапикина получил электронную цифровую подпись (ЭЦП).

Естественно, оформить все эти документы в одиночку Сатиканов не мог. Он обращался к специалистам. Но, по странному совпадению, никто из них бдительности не проявил. Саламат Торобеков, инспектор отдела по работе с налогоплательщиками, рассказал в суде, что Сатиканов попросил его открыть ИП «для друга» и принес доверенность. Торобеков оформил документы, снял копии с доверенности, положил в дело и спрятал в архив. А когда в октябре 2022 года в налоговую пришел Лапикин, дело в архиве найти не смогли.

Представитель компании «Док Тэк Групп», которая занимается выдачей электронных цифровых подписей, рассказал суду, что оформлением документов обычно занимаются два сотрудника. Они запрашивают у предпринимателей целый пакет документов и тщательно проверяют их. Видимо, документы Лапикина были в порядке, заключает он.

Но именно в «Док Тэк Групп» Лапикину удалось получить копию доверенности, с которой Сатиканов приходил за ЭЦП. И на ней вообще нет его подписи — только оттиск печати ИП Лапикин, которую, видимо, тоже кто-то изготовил по документам Александра. На это представитель компании ответил в суде, что сотрудники этого просто не заметили, поскольку в тот день, 9 марта 2022 года, в офисе «Док Тэк Групп» было много людей. Записи камер, которые могли бы пролить свет на то, кто именно пришел за ЭЦП для Лапикина, не сохранились — их удалили через два месяца.

Так «череда совпадений» привела к тому, что скромный мастер оказался должен государству десятки миллионов.

Просто фуры застряли на границе

Документы открытого на имя Лапикина предприятия и его цифровую подпись Сатиканов передал Тахиру Мэйсану и Умару Салихару. У Тахира был бизнес в Казахстане, и когда ввели электронные счет-фактуры, у него не оказалось ЭЦП, чтобы их оформлять. Фуры с грузом застряли на границе. Тахир попросил знакомых открыть ему подложное ИП для оформления грузов. И это оказалось ИП Лапикин. Когда рассматривалось дело Сатиканова, Тахир Мэйсан представил суду платежные документы, показывающие, что он добровольно погасил нанесенный государству ущерб: перевел на счет ГКНБ всю сумму начисленных Лапикину налогов — более 52 млн сомов.

Суд посчитал ущерб погашенным, а про штрафы и пени написал в решении так: «Вопросы по возмещению пени заинтересованные стороны вправе решить в рамках гражданского судопроизводства».

Не оспаривал — значит, должен

И гражданский иск не заставил себя ждать. Налоговая обратилась в суд с требованием обязать Лапикина выплатить начисленные по налоговому долгу пени — более 14 млн сомов. В иске говорилось, что Лапикин много раз получал уведомление о налоговых долгах, но не оспаривал их, а значит долг признал. Но Сокулукский районный суд Чуйской области налоговой отказал. В решении он отметил, что дело о подделке документов ИП Лапикин было уже рассмотрено, виновные наказаны, но налоговая при начислении пени непричастность Лапикина к неуплате налогов не учла. Кроме того, именно налоговая обязана была разъяснить Лапикину, как правильно оспорить возникшую задолженность.

В разговоре с «Клоопом» Александр Лапикин вспоминает, что инспекторы налоговой объясняли ему порядок обжалования заложенности. И он каждый раз писал заявление на имя начальника налоговой. Но, признает, не следил, чтобы эти заявления правильно регистрировали.

«Я каждый раз приходил к своему инспектору, писал, что не согласен, потом относил заявление в канцелярию, просил передать начальнику, — объясняет он. — Я не знал, что заявления нужно как-то специально регистрировать. И теперь они этим воспользовались».

В августе 2024 года Чуйский областной суд, рассмотрев апелляцию налоговой, вынес решение о взыскании с Лапикина 10 млн сомов налоговой пени. В требовании еще 4 млн сомов суд налоговой отказал, поскольку Александру так и не вручили извещение об этом долге.

Просто следователь так посчитал ущерб

Апелляционное решение уже вступило в силу. Но по закону Александр Лапикин может обжаловать его в Верховном суде. К этой финальной схватке с налоговой он сейчас и готовится. И первым делом собирает на госпошлину.

Для семьи Александра даже 60 тысяч сомов за подачу заявления в Верховный суд — сумма неподъемная. Он по-прежнему ремонтирует принтеры, а его супруга работает учительницей начальных классов. А еще у Александра есть сын, которому всего один год.

«Жена была вынуждена выйти из декрета и идти работать, потому что на суды нужны деньги. Хорошо, что адвокат согласился на оплату его работы по частям», — говорит Александр.

Его представитель Сталбек Купешев объясняет, что случившееся с мужчиной — просто правовая коллизия.

«Было преступление, этот ущерб должны были взыскать в рамках уголовного дела. Но ввиду того, что следователь вынес постановление, в котором определил ущерб и указал только основную сумму, а не пени, суд, вынося решение, не смог выйти за пределы предъявленного обвинения, — объясняет Купешев. — Хотя в уголовном кодексе указано, что в статье 243 (“уклонение от уплаты налогов”) в состав входит и основная сумма, и пени, и все остальные начисления. А в примечаниях к этой статье указано, что дело может быть прекращено, если будет выплачена и основная сумма ущерба, и пени».

Но, как выяснилось, первое уведомление от налоговой, включающее и основной долг, и пени, было выписано на имя Александра накануне составления обвинительного заключения. «Следователь просто не знал о начисленной пене», — говорит юрист.

Александр и его адвокат не знают, какова судьба соучастников Сатиканова, и прекратили ли их дело после выплаты 52 млн сомов на счет ГКНБ. В любом случае, было бы логично, если бы налоговая обратилась за возмещением пени к тем, кто виновен в ущербе. Однако это вряд ли возможно, ведь инспекторы налоговой не были участниками процесса по делу Сатиканова, а значит просто не знают, на кого им подавать в суд, заключает Купешев.

Беден? Значит, виновен

Подведем итоги. Налоговая повесила на случайного человека 10 млн сомов пени по ущербу от чужого преступления, и никто в этом в не виноват. Ни экспортер, который сознательно открыл подложное ИП для вывоза товаров на полмиллиарда сомов. Ни налоговый инспектор, который подделал документы для экспорта товаров без уплаты налогов, и даже не сел за это. Ни сама налоговая, подозрительно вовремя их «потерявшая» и теперь «не знающая», кому предъявить пени. Ни следователь, посчитавший ущерб без пени.

И Лапикин тоже не виноват, но его очевидную всем невиновность почему-то ставят в зависимость от судьбы пеней, с которыми налоговая носится, как с горячей картошкой, не зная, кому бы их впарить.

На самом деле вина несчастного Лапикина только одна: он беден и у него нет связей. Если Верховный суд не защитит этого человека, парламенту стоило бы внести в Конституцию норму о том, что «у сильного всегда бессильный виноват». А в Уголовном кодексе прописать, что самое непростительное преступление — это слабость. Чтобы ни у кого не оставалось иллюзий, по каким понятиям мы все тут живем.

Авторы: Екатерина Резникова, Арууке Солтоной