В Жайылском женском психоневрологическом соцучреждении пациентки вынуждены спать на полу из-за нехватки кроватей, а другие — находиться в холодном помещении без мебели и возможности справить нужду в туалете.

Об этом сообщил Наццентр по предупреждению пыток после того, как их сотрудники 25 октября посетили корпус, где находятся 72 пациентки.

По их словам, вместо 72 кроватей там оказалось всего 64 — восьми женщинам было негде спать, кроме как на полу. При этом на момент посещения шесть женщин были заперты в «холодной и пустой комнате без мебели и с ведром для отправления естественных нужд».

«[Это] создавало антисанитарные условия с сильным зловонием. Со слов персонала, комната использовалась как “изолятор” для временного размещения лиц с тяжелой умственной отсталостью. Несмотря на низкую температуру в помещении, женщины частично находились без одежды и обуви, что усугубляло их уязвимое положение»,

— отметили там.

В Наццентре подчеркнули, что расценивают такие условия и действия со стороны сотрудников учреждения как «жестокое, бесчеловечное и унижающее достоинство обращение» по отношению к пациенткам. Сотрудники НЦПП направили акт в прокуратуру для начала расследования.