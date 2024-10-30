На заседании парламента 30 октября депутат Нурбек Сыдыгалиев предложил снять с повестки законопроект, которым предлагается ввести штрафы и наказания за съемку на фото или видео милиционеров.

«Многие депутаты выступают против. Если вы не против, может, уберем [законопроект] с повестки? И еще раз рассмотрим его [после доработки]»,

— предложил нардеп.

Депутаты единогласно проголосовали за пересмотр законопроекта.

Парламентарий Сеид Атамбаев отметил, что благодаря гражданам, активистам и журналистам, [фиксирующим нарушения], работа правоохранительных органов стала прозрачнее. «Нужно учитывать, что граждане фиксируют все, что касается их безопасности, а не в целях дискредитации [милиционеров]», — сказал он.

«Запрет может потенциально нарушить право на свободу выражения мнений, закрепленное как Конституцией, так и международными актами […] Потенциально — потому что “дискредитация работы сотрудников” — это очень широко и неясно. […] Любое видео, где граждане будут недовольны и высказывать критику в сторону сотрудников, можно будет квалифицировать как “дискредитацию”»,

— считает Атамбаев.

По мнению инициаторов, граждане распространяют в соцсетях фото и видео с участием милиционеров «с целью дискредитации».

Так, за ведение фото и видео материалов с последующим распространением в соцсетях гражданам грозит штраф в 5 тысяч сомов или арест от пяти до семи суток.

Также депутаты хотят дополнить статью «Хулиганство» УК КР. В нее предлагают добавить наказание за хулиганство с сопротивлением представителю власти или лицу, исполняющему служебные обязанности по охране общественного порядка, а также в отношении лица, находящегося при исполнении служебной деятельности. За такое хулиганство предлагают штрафовать от 50 тысяч до 200 тысяч сомов или лишать свободы на срок от пяти до семи лет.

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