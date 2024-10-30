Мать бизнесмена и владельца KG Group Имамидина Ташова обратилась к президенту Садыру Жапарову с просьбой взять дело сына под свой контроль, а его самого отпустить под домашний арест. Об этом сообщила редакция «Апрель».

Сегодня Ташова прооперировали в горбольнице №4 после того, как он, по предварительной информации адвоката Самата Матцакова, порезал себя в области живота. Затем его повезли обратно в СИЗО.

«Это уже второй раз, когда мой сын режет себя. Прошу Садыра Нургожоевича взять дело под свой контроль и отпустить его под домашний арест. Как мать, я не могу выдержать этого. Я не видела [где он себя порезал]. Он только сказал мне, что все хорошо. Это случилось после [вчерашнего] суда. Не будет же он себя просто так резать»,

— сказала женщина.

Накануне мать бизнесмена заявила в Первомайском райсуде, где началось рассмотрение уголовного дела в отношении Ташова, что его пытали током и избивали в СИЗО.

Имамидину Ташову предъявлены обвинения по статьям о насильственном захвате власти, публичных призывах к насильственному захвату власти и незаконному пересечению госграницы КР.

ГКНБ в конце апреля сообщил, что Ташов разыскивается по делу о призывах к насильственному захвату власти. Затем спецслужба задержала бизнесмена в селе Каинды.

На Ташова возбудили уголовное дело и объявили в розыск после того, как он обвинил сотрудников ГКНБ в похищении, запугивании и вымогательстве 100 млн сомов «в левый карман» помимо 52 млн, которые он выплатил по делу о незаконном строительстве.