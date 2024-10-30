28 октября в милицию поступило сообщение о том, что в территориальную больницу Сокулукского района поступила 22-летняя девушка с телесными повреждениями.

Этот факт зарегистрировали, и начата доследственная проверка. Назначены судебно-медицинские экспертизы.

«Следствие установило, что 28 октября с 07:00 до 10:00 в доме, расположенном на улице Заречной, гражданский супруг К.М. избивал и применял семейное насилие в отношении гражданки Д.К.»,

— сообщили в ГУВД Чуйской области.

По данным издания 24.kg, «мужчина вырвал девушке ногти, нанес три ножевых ранения, в результате чего были повреждены внутренние органы. Когда в дом на крики женщины забежали очевидцы, мужчина пытался изувечить её пилой».

По этому факту возбуждено уголовное дело по статье о семейном насилии. Подозреваемого задержали и поместили в ИВС.

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