Президент Садыр Жапаров поддержал идею об изменении гимна Кыргызстана. Он прокомментировал споры среди общественности в очередном интервью госагентству «Кабар».

Глава государства заявил, что с момента написания гимна Кыргызстан «полностью сформировался как государство, которое узнают во всем мире». По его словам, теперь в гимне нужно петь о том, что мы уже независимы, а не «освободились» и только обрели независимость.

«Будет хорошо, если мы изменим гимн. Что плохого в том, что мы обновим его? Наш нынешний госгимн был написан 33 года назад, в годы [обретения] независимости […] Даже если пройдет сто лет, мы что будем продолжать петь, что освободились и стали независимой страной?»

— сказал он.

Жапаров предложил создать гимн, который сможет вдохновить молодежь и будущие поколения на патриотизм, а также призвать всех к единению и сохранению Кыргызстана.

«Почему бы не спеть о том, что мы независимое государство, что мы народ с 5000-летней историей? Конечно, наш нынешний гимн не будет забыт. Как наш первый гимн, он останется историей в архивах»,

— отметил он.

Говоря о выступающих против изменения гимна, глава государства привел в пример изменение флага страны и подчеркнул, что это было «шагом вперед по сравнению с предыдущим флагом».

«Некоторые демагоги и популисты возражали против изменения флага. Сейчас наш флаг плох? […] Символом солнца на нашем старом флаге был не то подсолнух, не то знак «лесопилки». Тот, кто увидит нынешний флаг, сразу поймет, что это лучик солнца. Он сияет»,

— высказался президент.

По словам Жапарова, гимн не заменят новым сразу же завтра — сначала поэты и композиторы представят новый вариант народу. Если большинство кыргызстанцев поддержит новый гимн, то будет неплохо его принять, заявил он.

Инициативу об изменении гимна страны ранее высказал спикер парламента Нурланбек Шакиев. По его мнению, республика сейчас «поднялась на ноги и встала на путь развития», тогда как нынешний гимн был принят после выхода страны из состава СССР.

Позже пресс-секретарь президента Аскат Алагозов отметил, что слова спикера ЖК нужно воспринимать лишь как его личное мнение. Он добавил, что если большинство граждан не поддержит изменение гимна, то необходимости в этом и вовсе не будет.

📌 Подписывайтесь на наши телеграм-каналы:

https://t.me/kloopnews | https://t.me/breakingkloop