Депутаты парламента 30 октября приняли в трех чтениях поправки в закон «Об игорной деятельности в КР». Документ инициировал Кабмин.

Авторы документа предлагали устранить пункт закона о том, что казино и другие игорные заведения не могут располагаться в объектах недвижимости, полностью или частично принадлежащих государству, а также в организациях с госдолей.

По словам инициаторов, документ разработан для привлечения инвестиций, создания новых рабочих мест и увеличения налоговых поступлений.

В июне 2022 года президент Садыр Жапаров подписал закон, разрешающий деятельность казино в Кыргызстане. До этого его со скандалом приняли в парламенте, а в нескольких городах страны прошли митинги против казино.

В пресс-службе президента отмечали, закон направлен на привлечение дополнительных средств в госбюджет путем создания благоприятных условий для привлечения инвестиций. Клиентами игорных заведений не смогут быть граждане КР, а также недееспособные или не достигшие 21 года иностранцы.

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