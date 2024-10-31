Адвокат экс-сотрудника НАН Акынбек Ногоев рассказал журналистам, что указывал в ходатайстве то, что мать Жоомарта Карабаева находится в больнице.

«Мы собрали документы в связи с тем, что мать Жоомарта Карабаева болеет и находится в больнице […] Мы подали ходатайство о том, чтобы его [по этой причине] отпустили под домашний арест под подписку о невыезде. Суд полностью рассмотрел нашу просьбу, посмотрел материалы дела и, опираясь на это, удовлетворил просьбу»,

— прокомментировал он решение суда.

Сегодня Первомайский райсуд Бишкека отпустил под подписку о невыезде Жоомарта Карабаева, обвиняемого в призывах к массовым беспорядкам.

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