Замглавы Кабмина Эдиль Байсалов высказался в поддержку инициативы по изменению гимна Кыргызстана.

«Минуту назад мы все встали, приложили руку к груди и постарались исполнить наш национальный гимн. То, что осмелились выступить спикер парламента [и президент], каждый из нас давно это чувствует […] Так получилось, что мы не можем петь этот гимн [от всего сердца]»,

— заявил он.

Байсалов отметил, что три года назад спрашивал у композиторов, можно ли заменить нынешний гимн на новый — чтобы его можно было петь «легко».

С нынешним гимном «признаваться в любви родине и прославлять ее не получается», заявил он.

«Многие представители прессы неправильно понимают этот вопрос, считая, что новое руководство страны просто хочет все переписать и заново все сделать под себя. Нет! Все мы, кыргызстанцы, давно это [нужду в замене гимна] чувствуем и давно хотели об этом сказать»,

— сказал чиновник.

Он призвал композиторов и музыкантов поддержать инициативу по изменению гимна и поучаствовать в создании новой версии.

Ранее президент заявил, что в новом гимне нужно петь о том, что мы уже независимы, а не «освободились» и только обрели независимость. Садыр Жапаров сказал, что если большинство кыргызстанцев поддержит новый гимн, то будет неплохо его принять.

Инициативу об изменении гимна страны ранее высказал спикер парламента Нурланбек Шакиев. По его мнению, республика сейчас «поднялась на ноги и встала на путь развития», тогда как нынешний гимн был принят после выхода страны из состава СССР.

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