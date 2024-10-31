На заседании парламента 31 октября депутатка Динара Ашимова прокомментировала случаи насилия и убийства, произошедшие ранее в Сокулуке и Бишкеке. Она заявила, что за девять месяцев 2024 года эти дела по счету уже 29-ые и 30-ые.

«Один случай произошел в Сокулуке — мужчина вырвал ногти своей 22-летней жене. Сотрудники милиции вмешались в тот момент, когда он хотел убить ее. Теперь другой случай в Бишкеке — мужчина похитил свою 17-летнюю падчерицу, убил ее в Чуйской области и бежал на Иссык-Куль»,

— напомнила она.

Ашимова заявила, что законодательство по борьбе с насилием уже ужесточено. По ее словам, несмотря на это, милиции не хватает денег для эффективной борьбы с семейным насилием.

«Мы часто критикуем работу [правоохранительных] органов. Но мы все знаем, что у них недостаточно денег, чтобы организовать эту работу. У них недостаточно специалистов, нет даже психологов, которые бы учили семьи нормально выходить из конфликта»,

— сказала она.

Депутатка призвала коллег проследить за тем, чтобы в бюджете на 2025 выделили достаточно средств для правоохранительных органов. Кроме того, она попросила парламентариев поработать со своими электоратами о недопустимости семейного насилия.

Домашнее насилие — одна из серьезнейших проблем в Кыргызстане. Ежегодно милиция сообщает о тысячах фактах побоев в отношении женщин. И это лишь те случаи, когда кыргызстанки находили силы рассказать о произошедшем, или же тяжесть их травм вынуждала милицию вмешаться.

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