Бишкекский горсуд 31 октября отказал в рассмотрении апелляционной жалобы на изменение меры пресечения главе проекта Temirov Live Махабат Тажибек кызы и акыну «Айт айт десе» Азамату Ишенбекову.

Ленинский райсуд 26 сентября оставил Тажибек кызы и Ишенбекова под стражей до 2 декабря. Адвокат Улан Сейитбеков подавал апелляционную жалобу на это решение в Бишкекский горсуд.

Горсуд в свою очередь не рассмотрел заявление на том основании, что районный суд вынес приговор журналистам 10 октября, сообщил «Азаттыку» адвокат.

10 октября Ленинский райсуд вынес приговоры 11 журналистам, задержанным в январе по обвинению в призывах к массовым беспорядкам. Так, Махабат Тажибек кызы приговорили к шести годам лишения свободы, а Азамата Ишенбекова — к пяти. Актилеку Капарову и Айке Бейшекеевой дали три года пробации. Остальных фигурантов дела оправдали из-за отсутствия состава преступления.

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