Депутат Дастан Джумабеков на заседании парламента 31 октября потребовал создать условия на временном автовокзале, комментируя перенос Западного автовокзала в Сокулукский район.

По его словам, несмотря на то, что автовокзал «временный», мэрия должна была создать инфраструктуру для людей. Вместо этого «там просто залили гравий и поставили на обочине контейнеры».

Джумабеков отметил, что зимой это место — «самое холодное», а некоторые кыргызстанцы едут в столицу именно для лечения.

«Сколько наших граждан ежедневно приезжают в столицу, сколько таксистов там стоят. А там ни туалетов, ни намазканы, ни столовой. Зимой это место — самое холодное. Даже если это временно, надо было создать условия. Нельзя играть с терпением народа […] Нельзя, не создав условий, перевезти всех в поле, сказать им, что оттуда есть маршруты, и бросить»,

— заявил парламентарий.

Депутаты Суйунбек Омурзаков и Бактыбек Чойбеков также призвали власти решить эту проблему

Ранее в мэрии Бишкека сообщили, что с 23 октября Западный автовокзал и мини-автовокзал «Акжол» закрылись. Теперь маршруты в Нарынскую и Иссык-Кульскую области отправляются с нового автовокзала МП «Бишкекский автовокзал» (Алма-Атинская, 1/1). А точка отправления в Ошскую, Джалал-Абадскую, Баткенскую, Нарынскую и Таласскую области перенесена на участок возле будущего ипподрома «Ак-Кула» в Военно-Антоновке.

Тем временем глава Управделами президента Каныбек Туманбаев призвал граждан «потерпеть» и заверил, что в следующем году в Бишкеке будет современный автовокзал.

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